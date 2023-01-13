Выбросы CO2 от частных самолетов во время форума в Давосе в 4 раза превысили средний уровень

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Объем выбросов углекислого газа от частных самолетов во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе в прошлом году был в несколько раз выше, чем в среднем по городу в остальное время, сообщают европейские СМИ со ссылкой на исследование нидерландской консалтинговой компании CE Delft.

По ее подсчетам, показатель выбросов во время форума в 2022 году превышал средний уровень в четыре раза.

Согласно исследованию, аэропорты, обслуживавшие гостей форума, зарегистрировали 1040 вылетов и прилетов за это время. Отмечается, что 53% из них были рейсами на короткие расстояния, которые можно было бы проехать на поезде или автомобиле. Самый короткий авиарейс во время форума в Давосе был протяженностью 20 км.

Экоактивисты активно критикуют гостей форума, на котором, в частности, обсуждаются проблемы изменения климата, за необоснованное использование частных самолетов.

По словам представителя компании "Гринпис" Клары Марии Шенк, "богатые и влиятельные люди стекаются в Давос, чтобы обсудить климат и неравенство, используя самый неравный и загрязняющий окружающую среду вид транспорта - частные самолеты".

Эти данные были опубликованы в преддверии очередного Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе с 16 по 20 января 2023 года.