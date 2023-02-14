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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Европарламент проголосовал за нулевой выброс CO2 для новых легковых машин к 2035 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европарламент на пленарной сессии во вторник в Страсбурге утвердил цель по нулевому выбросу CO2 для новых легковых автомобилей и легких грузовиков к 2035 году в рамках плана Fit for 55 - сокращения к 2030 году выбросов в ЕС не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов.

За соглашение, достигнутое Европарламентом с Советом ЕС в декабре 2022 года, проголосовали 340 евродепутатов, 279 высказались против, 21 парламентарий воздержался.

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Это соглашение также включает промежуточные цели по сокращению выбросов на 2030 год (55% для легковых автомобилей и 50% для легких грузовиков) и новую методологию оценки выбросов CO2 на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства.

Такую методологию Еврокомиссия должна представить к 2025 году.

"Каждые два года, начиная с конца 2025 года, комиссия будет публиковать отчет с оценкой прогресса на пути к дорожной мобильности с нулевым уровнем выбросов", - отмечается в коммюнике Европарламента по итогам утверждения новой экологической цели Евросоюза.

Европарламент
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