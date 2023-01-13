Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Индекс потребдоверия в США в январе вырос до 64,6 пункта – максимума с апреля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе повысился до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный показатель с апреля.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения – до 60,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 68,6 пункта против 59,4 пункта в декабре.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода улучшился до 62 пунктов по сравнению с 59,9 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% – минимального значения с апреля 2021 года – против 4,4% в декабре. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросли до 3% с 2,9%, сообщил Мичиганский университет.

Окончательное значение январского индекса потребительского доверия будет опубликовано 27 января.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Нью-Йорке оштрафовал организацию Трампа на $1,6 млн

Германия на следующей неделе решит вопрос поставок танков Украине

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

Орбан посетовал на отсутствие в ЕС человека "с сильными бицепсами" для пересмотра санкций

SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

SEC подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

В Джорджии и Алабаме семь человек погибли из-за бури с торнадо

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

Палата представителей США одобрила запрет на продажу нефти Китаю из резервов

В Узбекистане из-за сильных морозов приостановлена работа газовых автозаправок

Газ в Европе снова стал дороже $700 за тысячу кубометров

Что случилось этой ночью: пятница, 13 января

Нацразведка США получила более 500 новых сообщений об НЛО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });