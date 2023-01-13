Индекс потребдоверия в США в январе вырос до 64,6 пункта – максимума с апреля

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе повысился до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный показатель с апреля.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного повышения – до 60,5 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце повысился до 68,6 пункта против 59,4 пункта в декабре.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода улучшился до 62 пунктов по сравнению с 59,9 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% – минимального значения с апреля 2021 года – против 4,4% в декабре. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросли до 3% с 2,9%, сообщил Мичиганский университет.

Окончательное значение январского индекса потребительского доверия будет опубликовано 27 января.