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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Индекс потребдоверия в США в марте неожиданно снизился до 63,4 пункта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в марте понизился до 63,4 пункта с 67 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

Снижение зафиксировано впервые за четыре месяца.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце понизился до 66,4 пункта с 70,7 пункта в феврале.

Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода ухудшился до 61,5 пункта по сравнению с 64,7 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце опустились до 3,8% с 4,1% в феврале, обновив минимум с апреля 2021 года. Оценки инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) опустились до 2,8% с 2,9%, сообщил Мичиганский университет.

Окончательное значение мартовского индекса потребительского доверия будет опубликовано 31 марта.

США Мичиганский университет
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