TotalEnergies с запуском терминала в Любмине поставит в Европу 20 млн т СПГ в год

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies с запуском терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Любмине (Германия) сможет поставлять в Европу 20 млн тонн СПГ, говорится в пресс-релизе компании.

Запуск терминала, для которого TotalEnergies предоставила одну из двух своих плавучих регазификационных установок (FSRU) – Neptune, намечен на субботу с участием канцлера Германии Олафа Шольца. Оператором терминала является Deutsche Ostsee LNG.

Терминал расположен в Любмине на побережье Балтийского моря, регазификационная установка Neptune имеет мощность 5 млрд куб. м газа в год и способна покрыть около 5% потребностей Германии в газе.

TotalEnergies в октябре по итогам процедуры open season законтрактовала регазификационную мощность терминала на 2,6 млрд кубометров газа в год, это сделает компанию одним из основных поставщиков СПГ в Германию.

"Благодаря началу работы терминала в Любмине TotalEnergies будет способна увеличить импорт СПГ в Европу до 20 млн т в год, что составляет 15% регазификационных мощностей континента", - приводятся в сообщении слова президента подразделения компании "Газ, возобновляемые источники и энергетика" Стефана Мишеля.

TotalEnergies является одним из крупнейших СПГ-игроков на рынке, обеспечивая порядка 10% рынка - около 40 млн т в год. В частности, TotalEnergies, являясь акционером российского "Ямал СПГ", имеет контракт на закупку с проекта 4 млн т СПГ в год.

В 2022 году Европа импортировала 127 млрд куб. м газа в виде СПГ – это на 72% больше, чем в 2021 и на 6% больше, чем в 2020 году, при этом мощности были использованы на 63%, свидетельствуют данные GIE.