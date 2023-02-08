Totalenergies прогнозирует рост спроса в Европе на СПГ на 15-25 млн т в 2023 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава французской Totalenergies Патрик Пуяннэ заявил на телеконференции, что нынешняя цена на сжиженный природный газ все еще слишком высока, вероятно, придется экономить. Он добавил, что ждет прироста спроса на СПГ в Европе в 2023 году на 15-20 млн т.

По его словам, в 2022 году спрос на газ в Европе снизился менее, чем на 15%.

"Мы видим тренд. Было (в 2022 году - ИФ) смещение потребления газа на нефть (..), также было замещение на уголь, но в меньшем объеме", - прокомментировал он.

По его мнению, текущая цена СПГ в $20 за MMbtu "все еще слишком высокая".

"Наши ожидания, что импорт СПГ Европой будет выше в 2023 году, чем в 2022 году, на 15-25 млн т, но многое зависит от цены", - добавил он.

Пуяннэ заметил, что Европа теперь живет в новых условиях, когда цены на энергию выше, поэтому если потребитель "хочет снизить счета за энергию, нужно потреблять меньше".

Он также прокомментировал долгосрочный контракт на покупку 4 млн т СПГ в год у российского "Ямал СПГ", где TotalEnergies владеет 20%: TotalEnergies покупает СПГ по цене, привязанной к цене нефти Brent, а продает по цене биржи TTF, если он приходит в Европу, и по индексу JKM, если СПГ идет в Азию, что создает для компании "большой поток наличности". Спотовые закупки СПГ с проекта компания прекратила.

Пуяннэ напомнил, что в 2022 году компания получила от "Ямал СПГ" часть дивидендов, но не все, и решила отражать их в отчетности только тогда, когда получит на своих счетах.