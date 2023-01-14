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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Жителей Киргизии призвали экономить электричество из-за аномальных морозов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Киргизские специалисты в сфере энергетики предупреждают о возможных сбоях в подаче электричества из-за наступивших в республике аномальных холодов и призывают граждан экономить электроэнергию.

"В связи с резким увеличением потребления электроэнергии происходит нагрузка на электросети и оборудование, особенно в часы максимума. В связи с этим для сохранения оборудования от перегрева и предотвращения его выхода из строя возможны кратковременные сбои в подаче электроэнергии", - говорится в сообщении ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" (НЭСК), накануне опубликованном на сайте ведомства.

Обильный снегопад начался в Киргизии 10 января и продолжился до 12 января. В ночь на пятницу в равнинных районах Киргизии было зафиксировано понижение температуры до минус 24 градусов, в некоторых горных районах республики температура достигла минус 42 градусов мороза. По данным киргизских синоптиков, морозы продержаться до конца месяца.

Киргизия
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