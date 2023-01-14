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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

В Таджикистане из-за аномальных холодов второй раз продлевают зимние каникулы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - До 20 января продлены зимние каникулы во всех образовательных учреждениях Таджикистана (дошкольных и общеобразовательных учреждениях), независимо от организационно-правовой формы, сообщает пресс-центр министерства образования и науки республики.

Десятидневные зимние каникулы во всех общеобразовательных учреждениях Таджикистана начались с 1 января, но в связи с наступлением холодного сезона 10 января были продлены сначала до 16 января.

В Душанбе сейчас минус 7 градусов Цельсия, предстоящей ночью температура воздуха, согласно прогнозам, может опуститься до минус 15 градусов. Обычно температура воздуха в Душанбе в эти дни имеет плюсовые значения.

Таджикистан
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