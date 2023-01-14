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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

США в воскресенье отправят на орбиту секретный военный спутник

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета Falcon Heavy в воскресенье по московскому времени стартует на орбиту с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии на геостационарную орбиту будет выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства страны и боевых командований. Конкретные данные о спутники строго засекречены.

Его масса составляет около трех тонн.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах Пентагона. Он является платформой для шести мини-спутников, задачи которых не раскрываются.

Согласно данным Космического центра имени Кеннеди во Флориде, запуск ракеты SpaceX в интересах американских Космических сил планируется осуществить со стартового комплекса 39А на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 17:00 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 01:00 по Москве).

При этом два боковых ускорителя многоразового использования ракеты-носителя Falcon Heavy через восемь минут после запуска должны будут совершить одновременную автоматическую вертикальную посадку на площадках LZ1 и LZ2 на авиабазе на мысе Канаверал. Посадка центрального ускорителя первой ступени ракеты не предполагается.

США SpaceX Falcon Heavy
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