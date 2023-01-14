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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Представитель Эрдогана назвал неэффективными принятые Западом меры против России

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что меры Запада, принятые против России, оказались неэффективными.

По его словам, санкции не дали ожидаемого эффекта либо благодаря особенностям российской экономики, либо благодаря способности русского народа противостоять им.

Калын сказал, что турецкие власти не планируют присоединяться к антироссийским санкциям, так как они несут больше вреда для экономики самой Турции, чем для России.

Турция
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