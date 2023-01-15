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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Лондон планирует поставить танки Украине в ближайшие недели

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ускорения военной помощи, сообщил офис британского премьера.

"Рота в составе 14 танков отправится в страну (Украину - ИФ) в ближайшие недели", - говорится в распространенном пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что "отправка танков Challenger 2 на Украину - это начало изменения в поддержке Великобритании".

Ожидается, что за танками последуют около 30 самоходных орудий AS90, министр обороны изложит детали этой партии помощи в Палате общин в понедельник, информирует офис.

Великобритания начнет обучение украинских вооруженных использованию танков и пушек в ближайшие дни "в рамках более широких усилий Великобритании", сообщает офис премьера.

В пресс-релизе говорится, что Сунак также поручил министру обороны "объединить европейских союзников, чтобы обеспечить максимально стратегический и скоординированный характер глобальной военной поддержки". С этой целью министр обороны посетит Эстонию и Германию.

Как сообщалось, Сунак сообщил о планах передать Украине Challenger 2 в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Великобритания Украина
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