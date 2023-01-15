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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Лондон запланировал направить на Украину вертолеты Apache

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Великобритания передаст Украине несколько вертолетов Apache, вооруженных ракетами Hellfire, информирует в воскресенье британская газета The Daily Mirror со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленный представитель из оборонной сферы сообщил, что вслед за танками Challenger 2 на Украину направят до четырех единиц вертолетов Apache", - пишет издание.

Как рассказал собеседник газеты, "сначала прибудут танки, а на развертывание вертолетов потребуется некоторое время".

Ранее сообщалось, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 ​​​​​​​уже в ближайшие недели.

Великобритания Украина Apache
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