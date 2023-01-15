Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС
Космонавт Андрей Федяев
Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский космонавт Андрей Федяев, который в феврале отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon, прошел этап подготовки на базе компании-разработчика корабля SpaceX в Калифорнии, сообщил в воскресенье другой член экипажа, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

"Экипаж Crew-6 завершил свою последнюю неделю тренировок здесь, в SpaceX", - написал астронавт в соцсетях.

Теперь Федяеву и трем другим членам экипажа Crew Dragon-6 - Аль-Нейади, астронавтам NASA Стивену Боуэну и Вуди Хобургу, предстоит отправиться в Космический центр имени Джонсона в Техасе.

Как ранее сообщали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, там члены экипажа пройдут тренировки на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, а также будут заниматься на корабле Crew Dragon.

Полет космического корабля Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым к МКС намечен на 15 февраля.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

26 декабря 2022 года исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что "Роскосмос" и NASA пока согласовали лишь один из двух перекрестных полетов на МКС в 2023 году из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22".

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По данным Крикалева, миссия экипажа "Союз МС-22" на МКС будет продлена на несколько месяцев.

В свою очередь, экипаж корабля "Союз МС-23" в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О'Хары полетит на МКС осенью 2023 года на следующем корабле.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Андрей Федяев Crew Dragon-6
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 января

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

ВМС Франции проследили за походом российского фрегата "Адмирал Горшков"

Что произошло за день: суббота, 14 января

На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

Пандемия коронавируса

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

В Китае за месяц выявили почти 60 тыс. смертей из-за COVID-19

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Экипаж "Союза МС-22" в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях

Британский премьер сообщил Зеленскому о планах поставок Киеву танков Challenger 2

Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву

Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });