Космонавт Федяев завершил тренировки на базе SpaceX в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Андрей Федяев Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский космонавт Андрей Федяев, который в феврале отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon, прошел этап подготовки на базе компании-разработчика корабля SpaceX в Калифорнии, сообщил в воскресенье другой член экипажа, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

"Экипаж Crew-6 завершил свою последнюю неделю тренировок здесь, в SpaceX", - написал астронавт в соцсетях.

Теперь Федяеву и трем другим членам экипажа Crew Dragon-6 - Аль-Нейади, астронавтам NASA Стивену Боуэну и Вуди Хобургу, предстоит отправиться в Космический центр имени Джонсона в Техасе.

Как ранее сообщали в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, там члены экипажа пройдут тренировки на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, а также будут заниматься на корабле Crew Dragon.

Полет космического корабля Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым к МКС намечен на 15 февраля.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

26 декабря 2022 года исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что "Роскосмос" и NASA пока согласовали лишь один из двух перекрестных полетов на МКС в 2023 году из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22".

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По данным Крикалева, миссия экипажа "Союз МС-22" на МКС будет продлена на несколько месяцев.

В свою очередь, экипаж корабля "Союз МС-23" в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О'Хары полетит на МКС осенью 2023 года на следующем корабле.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.