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Космонавт Федяев отправится к МКС на корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 26 февраля, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"По информации NASA, в рамках программы перекрестных полетов космонавт госкорпорации "Роскосмос" Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 не ранее 26 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Помимо Федяева, в рамках шестой долгосрочной миссии корабля Crew Dragon на МКС отправятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.

Ранее, как сообщали в NASA, полет космического корабля Crew Dragon-6 с российским космонавтом к МКС планировался на 15 февраля.

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем будет осуществлен со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Планируется, что в общей сложности экипаж проведет на станции полгода.

26 декабря 2022 года исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что "Роскосмос" и NASA пока согласовали лишь один из двух перекрестных полетов на МКС в 2023 году из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22".

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По данным Крикалева, миссия экипажа "Союз МС-22" на МКС будет продлена на несколько месяцев.

В свою очередь, экипаж корабля "Союз МС-23" в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О'Хары полетит на МКС осенью 2023 года на следующем корабле.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

Нынешнее соглашение предусматривает в общей сложности три "обмена" космонавтами и астронавтами, однако, как сообщал "Интерфаксу" Крикалев, соглашение может быть продлено.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина входит астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-5, на котором на станцию прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Crew Dragon МКС Роскосмос SpaceX Андрей Федяев
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