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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Итальянская полиция задержала главу "Коза Ностра"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Палермо задержали Маттео Мессину Денаро, считающегося главарем сицилийской преступной организации "Коза Ностра", передает Associated Press.

Отмечается, что задержание 60-летнего босса мафии прошло в клинике, где он проходил лечение. Причины, по которым Денаро потребовалось лечение, не раскрываются.

Денаро скрывался от правосудия на протяжении тридцати лет. Он заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией - магистратов Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Также Денаро является фигурантом дела о взрывах во Флоренции, Риме и Милане, жертвами которых стали десять человек.

Как сообщают западные СМИ, в числе преступлений, к которым причастен Денаро - похищение 12-летнего Джузеппе Ди Маттео в 1993 году и его убийство в 1996 году. Мальчик был сыном Сантино Ди Маттео - бывшего члена мафии, решившего сотрудничать с властями.

Италия Палермо Маттео Мессина Денаро
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