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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Что произошло за день: понедельник, 16 января

Над морем в Севастополе сбиты 10 беспилотников, глава Минобороны ФРГ подала в отставку, в Италии задержали главу "Коза Ностра", умерла Джина Лоллобриджида

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Система ПВО сбила в понедельник десять беспилотников над морем в Севастополе. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- В Кремле назвали продуктом информационных манипуляций сообщения о конфликте между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер". По словам Пескова, "все делают общее дело, все воюют за Родину, и так к этому и надо относиться".

- В проливе Босфор перекрывали движение из-за севшего на мель украинского сухогруза. По данным "Анадолу", операция по снятию корабля с мели длилась четыре часа.

- Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала в отставку.

- Итальянская полиция задержала главу "Коза Ностра" Маттео Мессину Денаро. Он скрывался от правосудия тридцать лет и был заочно приговорен к пожизненному заключению по уголовным делам об убийствах.

- Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Ей было 95 лет. В числе наиболее известных ее ролей - Аделина Лафраншиз в картине "Фанфан Тюльпан", царица Савская в фильме "Соломон и царица Савская", Эсмеральда в "Соборе Парижской Богоматери", Лина Кавальери в "Самой красивой женщине в мире".

- Суд признал движение "М.К.У." террористическим и запретил его в России. По данным Генпрокуратуры, продвижение идей созданного на Украине движения в интернете "направлено на формирование культа насилия, совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха".

- Путевки во второй круг Australian Open завоевали четыре российских теннисиста. Это Карен Хачанов, Даниил Медведев, Диана Шнайдер и Роман Сафиуллин (автоматически, так как соперник - австралиец Ник Кирьос - снялся с турнира).

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