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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Президент Хорватии заявил, что в санкциях против России нет смысла

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович назвал бессмысленными санкции в отношении России.

"Санкции - это глупость, и ими мы ничего не добьемся" - сказал он журналистам.

По его словам, Милошевича (бывший президент Югославии) "мы не сломили санкциями". "И кем мне нужно быть? Рабом Америки?", - сказал Миланович.

Он отметил, что "США и НАТО через Украину ведут опосредованную войну против России", добавив, что не видит смысла в санкциях против Москвы.

Хорватия Зоран Миланович Россия
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