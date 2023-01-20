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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В Хорватии видят только вред от санкций против России для самой Европы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не поддерживает западные санкции против России, считает, что они вредят Европе, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

"Вопрос в том, насколько сильный вред санкции нанесут нам самим. Они создают вред для Европы. Нам (вводя санкции против РФ - ИФ) удалось сблизить Россию и Китай. В чьих это интересах? На все эти вопросы я жду ответов, в частности, от тех, кто принимает эти решения в Хорватии. Я требую ответа", - сказал Миланович в ходе пресс-конференции в Будапеште, где он провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак.

Он подчеркнул, что "ЕС не должен стать Соединенными Штатами Европы".

Кроме того, Миланович раскритиковал подход Брюсселя по отношению к Венгрии, решившего заморозить финансирование Будапешта на миллиарды евро из-за обеспокоенности по поводу коррупции.

"Такой подход (ЕС к Венгрии - ИФ) сильно раздражает", - сказал он, добавив, что "сегодня это Венгрия, а завтра это будет какая-то другая более крупная страна, которой нужно будет преподать урок".

Миланович стал президентом по итогам выборов в конце 2019 года, он неоднократно критиковал политику Запада по отношению к России и к Балканам, и из-за этого заработал репутацию "пророссийского политика", что он сам отрицает, отмечает агентство AP. Также Миланович открыто заявлял о том, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в разгар конфликта на Украине, а также - против тренинга украинских военных в Хорватии.

Хорватия Венгрия
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