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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

МВФ назвал сокращение международной торговли угрозой глобальной экономике

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ухудшение международного сотрудничества и торговли может негативно отразиться на темпах роста мировой экономики, сильнее всего затронув беднейшие страны, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

В числе главных проблем МВФ указал принимаемые некоторыми странами меры, ограничивающие торговлю, иммиграцию и трансграничные потоки капитала. Эти и другие факторы могут понизить мировой ВВП на 7% в долгосрочной перспективе, полагают аналитики фонда. Если ограничения коснутся обмена технологиями, негативный эффект может составить 8-12% ВВП для ряда государств.

"Мировая экономика, возможно, находится на грани отхода от последовательного курса на интеграцию, который наблюдался во второй половине 20-го века, - отмечается в документе. - Фрагментация может принести стратегические преимущества некоторым странам в отдельных случаях, но в целом она влечет за собой существенный экономический ущерб".

Этот ущерб будет выражаться в "более высоких импортных пошлинах, сегментировании рынков, ухудшении доступа к технологиям и рабочей силе, как квалифицированной, так и неквалифицированной, и в конечном счете это приведет к сокращению производительности и уровня жизни", предупреждает МВФ.

В частности, барьеры для движения рабочей силы между странами могут замедлить инновации и распространение технологий. Кроме того, фрагментация сократит опции для трансграничных инвестиций, затруднив экономическое развитие.

Мировая торговля серьезно пострадала от пандемии коронавируса и событий на Украине, при том, что на тот момент она только начала восстанавливаться от мирового финансового кризиса 2008 года, а также от выхода Великобритании из ЕС и торговой войны США с Китаем, отмечают специалисты фонда.

Для улучшения ситуации МВФ рекомендует укреплять торговые партнерства в сфере товарообмена, добиваться условий честной конкуренции, а также принимать меры защиты наиболее уязвимых групп граждан.

МВФ
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