Глава МВФ заявила, что ситуация в мировой экономике складывается лучше прогнозов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мировая экономика чувствует себя не настолько плохо, как ожидалось несколько месяцев назад, но это не означает, что она находится в хорошем состоянии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Инфляция, кажется, начала двигаться в верном направлении, то есть снижаться, в особенности это касается базовой инфляции", - сказала Георгиева.

Она отметила, что позитивным фактором для мировой экономики также является снятие карантинных ограничений в Китае, которое должно поддержать глобальный рост.

"Давайте вспомним, что в 2022 году темпы увеличения ВВП КНР впервые за 40 лет были ниже среднемирового уровня", - сказала она.

Теперь, когда китайская экономика вновь открывается, МВФ ожидает, что темпы ее роста в этом году вновь превысят среднемировой уровень.

"Мы прогнозируем повышение глобального ВВП на 2,7% в 2023 году - этот прогноз может быть несколько скорректирован в ближайшие дни. Мы ожидаем подъем китайской экономики в этом году на 4,4%", - заявила Георгиева.

В качестве позитивного для глобальной экономики фактора она также отметила существенное укрепление рынков труда многих стран. Это, по ее словам, поддержало потребительские расходы и, соответственно, экономику в целом.

"О чем нам следует волноваться? Во-первых, темпы роста экономики в 2,7% нельзя считать выдающимися - это самое слабое повышение ВВП за последние десятилетия, не считая периода глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19", - сказала Георгиева.

Во-вторых, пока нет определенности в отношении того, как будет вести себя инфляция.

"Что если хорошая новость об ускорении роста китайской экономики обернется скачком цен на нефть и газ, который усилит инфляцию?", - отметила она.

В качестве третьего негативного фактора Георгиева выделила ситуацию на Украине, подчеркнув риски, которые это несет для Европы.