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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Глава МВФ заявила, что ситуация в мировой экономике складывается лучше прогнозов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мировая экономика чувствует себя не настолько плохо, как ожидалось несколько месяцев назад, но это не означает, что она находится в хорошем состоянии, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Инфляция, кажется, начала двигаться в верном направлении, то есть снижаться, в особенности это касается базовой инфляции", - сказала Георгиева.

Она отметила, что позитивным фактором для мировой экономики также является снятие карантинных ограничений в Китае, которое должно поддержать глобальный рост.

ЭкономикаМВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления ростаМВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления ростаЧитать подробнее

"Давайте вспомним, что в 2022 году темпы увеличения ВВП КНР впервые за 40 лет были ниже среднемирового уровня", - сказала она.

Теперь, когда китайская экономика вновь открывается, МВФ ожидает, что темпы ее роста в этом году вновь превысят среднемировой уровень.

"Мы прогнозируем повышение глобального ВВП на 2,7% в 2023 году - этот прогноз может быть несколько скорректирован в ближайшие дни. Мы ожидаем подъем китайской экономики в этом году на 4,4%", - заявила Георгиева.

В качестве позитивного для глобальной экономики фактора она также отметила существенное укрепление рынков труда многих стран. Это, по ее словам, поддержало потребительские расходы и, соответственно, экономику в целом.

"О чем нам следует волноваться? Во-первых, темпы роста экономики в 2,7% нельзя считать выдающимися - это самое слабое повышение ВВП за последние десятилетия, не считая периода глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19", - сказала Георгиева.

Во-вторых, пока нет определенности в отношении того, как будет вести себя инфляция.

"Что если хорошая новость об ускорении роста китайской экономики обернется скачком цен на нефть и газ, который усилит инфляцию?", - отметила она.

В качестве третьего негативного фактора Георгиева выделила ситуацию на Украине, подчеркнув риски, которые это несет для Европы.

МВФ Кристалина Георгиева
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