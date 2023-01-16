В Евросоюзе число жертв железнодорожных аварий сократилось на 45% с 2010 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В железнодорожных авариях на территории Евросоюза в 2021 году погибли 683 человека, это на 45% меньше, чем в 2010 году и на 1% меньше, чем в 2020 году, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

Ведомство отметило постепенное снижение числа погибших на железной дороге в течение последних одиннадцати лет, но при этом напомнило о резком сокращении пассажирских железнодорожных перевозок после начала пандемии COVID-19. В 2021 году объем таких перевозок увеличился на 16,5% - до 260,6 млрд пассажирокилометров.

Показатель смертности в железнодорожных авариях в расчете на 1 млн жителей в ЕС в 2021 году составил 1,5 человека. Наихудшие результаты были зафиксированы в Словакии (5,7), Венгрии (4,9) и Польше (3,9).

В девяти государствах союза показатель был ниже 1 погибшего на 1 млн жителей, включая Ирландию (0,2), Испанию (0,3), Грецию и Нидерланды (0,6).