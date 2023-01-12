В 2021 году в Евросоюзе в авиакатастрофах погиб 121 человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В 2021 году в Евросоюзе в авиационных происшествиях с участием воздушных судов, зарегистрированных в государствах-членах ЕС, погиб 121 человек, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat. В 2020 году в авиаинцидентах погибли 122 человека.

Большая часть происшествий пришлась на воздушные суда с максимальной взлетной массой (MTOM) менее 2,25 тонны, в них погибли 112 человек. Сюда входят небольшие самолеты и вертолеты, дирижабли, парапланы и мотопланы, а также воздушные шары. Больше всего смертей было зарегистрировано во Франции (46 человек) и Германии (40 человек).

В инцидентах в ЕС с крупными самолетами с MTOM больше 2,25 тонны погибли 9 человек.