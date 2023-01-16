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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Регулятор разрешил сервису заказа такси Didi возобновить регистрацию новых клиентов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Китайская Didi Global Inc., оператор сервиса онлайн-заказа такси, получила разрешение главного интернет-регулятора КНР на возобновление регистрации новых пользователей. Компания сообщила об этом в соцсети Weibo и добавила, что регистрация новых пользователей началась уже 16 января.

Didi также сообщила, что исправила ряд нарушений, выявленных Управлением по вопросам киберпространства КНР в ходе проведенной проверки, и намерена принимать эффективные меры для защиты безопасности платформы и пользовательских данных, а также национальной безопасности.

Didi провела IPO на NYSE в июне 2021 года. Объем размещения составил $4,4 млрд, компания получила оценку в $67 млрд. Однако спустя всего несколько дней после этого китайский интернет-регулятор объявил о проверке бизнеса Didi в КНР, приостановив регистрацию новых пользователей в сервисе, а также потребовал удалить приложения компании из магазинов приложений.

В июне 2022 года Didi провела делистинг акций с NYSE, а в июле была оштрафована на $1,2 млрд за нарушения в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных пользователей.

Didi Китай NYSE США
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