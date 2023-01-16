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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Литовская Green Genius планирует построить в стране солнечные парки на 65,7 МВт

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Литовская компания возобновляемой энергии Green Genius (входит в холдинг Modus Group) планирует строительство в стране восьми солнечных электростанций общей мощностью 65,7 МВт.

Как говорится в сообщении Green Genius, она подписала с французской инвестиционной компанией Rgreen Invest соглашение о привлечении на реализацию проекта 42 млн евро кредитных средств.

"Зеленый" переход требует поставщиков капитала, обладающих финансовой и специальной технической компетенцией в области возобновляемых источников энергии. Финансирование дает нам возможность предоставить Литве дополнительные экологически чистые и независимые генерирующие мощности", - цитирует пресс-служба финансового директора Green Genius Рокаса Банцевичюса.

Солнечные электростанции планируется построить к 2024 году. Согласно расчетам Green Genius, они будут генерировать около 82,4 млн кВт.ч в год.

В свою очередь эстонская Smartecon, занимающаяся решениями в области солнечной энергетики, заявила о выходе на литовский и латвийский рынки.

В 2023 году Smartecon, которая во второй половине прошлого года привлекла 2 млн евро для экспансии на рынки Литвы и Латвии, планирует установить в Литве парки солнечных батарей общей мощностью 20 МВт, говорится в сообщении компании.

"Решение инвестировать в рынки стран Балтии было стратегически обоснованным и хорошо продуманным. Компания надеется, что расширение в Литве поможет частному и государственному секторам страны снизить расходы на электроэнергию и зависимость от ископаемого топлива", - сказал соучредитель и исполнительный директор Smartecon Магно Куре.

По его словам, предприятие будет параллельно расширяться и в Латвии, где в этом году планируется построить СЭС общей мощностью 40 МВт.

Литва Green Genius Smartecon
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