Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Какая диета снизит артериальное давление, критический разбор археологической сенсации начала года и был ли тираннозавр умен, как бабуин

Фото: James Morgan/Destination New South Wales via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Аллергией на арахис страдает до трех процентов детей. В 2020 году в США одобрили первое и пока единственное пероральное лекарство от аллергии на арахис. Но исследователи ищут разные подходы к лечению аллергии на этот орех семейства бобовых. Так, ученые ежедневно давали вареный арахис детям с аллергией на арахис, и через восемь месяцев они уже могли есть обычный жареный арахис. Еще почти через год часть детей ела арахис ежедневно без каких-либо признаков аллергии.

- Китайские физики показали, что фотон может быть частицей в одном и волной – в другом плече интерферометра. Этот результат может быть описан как пример квантового Чеширского Кота.

- Плохие новости для тех, кто поставил деньги на то, что стерильные нейтрино существуют. Их существование опроверг эксперимент MicroBooNe, а теперь об отрицательном результате сообщила коллаборация STEREO. Физики еще объяснили причину реакторной антинейтринной аномалии. Оказалось, что во всем виновата недооценка вклада низкоэнергетических бета-переходов в ядрах.

- В первые дни года по миру разнеслась новость о расшифровке загадочных древних знаков из европейских пещер, открытии лунного календаря и письменности людей эпохи верхнего палеолита. Сайт N+1 рассказал, что не так с новым исследованием древних знаков.

- Американские врачи подсчитали и выяснили, что ковидная пневмония убивает не чаще обычной – хоть и длится, как правило, дольше. Наблюдение проводилось за почти двумя тысячами пациентов с пневмонией разной этиологии. COVID-19 лишь увеличивал срок нахождения пациента на ИВЛ в отделении реанимации.

- Австралийские ученые добавили в диету людей с гипертонической болезнью пребиотик с пищевыми волокнами. Такая добавка значимо снизила систолическое артериальное давление по сравнению с плацебо. Такой эффект объяснили тем, что пищевые волокна ферментируется в толстой кишке с образованием короткоцепочечных жирных кислот, которые, всасываясь в кровоток, снижают давление.

- Подросток с сандалией, останки десятков людей и очень много следов разграблений. Такой итог двух археологических сезонов, проходивших в одном из некрополей Ахетатона – столицы, построенной египетским царем Эхнатоном.

- Тираннозавр был таким же умным, как бабуин, и вполне мог изготавливать инструменты. Так говорит недавняя научная статья нейробиолога Сузаны Эркулано-Оузель. Стоит ли доверять таким громким заявлениям – об этом подробнее в данном материале.