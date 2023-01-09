Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Квадрокоптер-перфоратор, первая вакцина для пчел и связь раннего старения с недостаточным потреблением воды

Фото: Frank Bienewald/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Известно, что трактористы имеют более высокие шансы потерять слух, нежели представители большинства других профессий. Изменение шума в кабине сказывается и на их производительности. Корейские инженеры провели испытания с работающим трактором в полубезэховой камере и выяснили, из чего состоит воздушный шум, проникающий в кабину. Так были обнаружены щели, которые надо было звукоизолировать. После их звукоизоляции высокочастотная нагрузка на водителя снизилась в среднем на 4-6 децибел, то есть почти вдвое.

- Палеогенетики уточнили происхождение скандинавских популяций. Подтвердились прошлые выводы, что в эпоху викингов в Скандинавию шел поток генов с Британских островов – причем от населения, близкого к кельтскому, а также с востока и юга Европы. Нашлись и прямые подтверждения тому, что в это время мигранты оказывались в Скандинавии. При этом в эпоху викингов и в Средние века в Скандинавию мигрировали не только женщины, но и мужчины. Ученые предположили, что генетические различия между современными северными и южными скандинавами, видимо, связаны с долей предков, относящихся к представителям уральских языков.

- Старение – необратимый процесс, который происходит всю жизнь, его признаки есть даже у человеческих эмбрионов. Неудивительно, что ученые ищут способ замедлить его. Американские исследователи попытались выяснить, как недостаточное потребление жидкости сказывается на здоровье человека. Обнаружилось, что уровень натрия в крови у верхней границы нормы – показатель недостаточного потребления жидкости – связан с ранним физическим старением, развитием хронических заболеваний и преждевременной смертностью.

- Одомашненные медоносные пчелы (Apis mellifera) весьма полезны экономике: они производят мед, прополис, воск и опыляют многие сельскохозяйственные растения. Но в последние десятилетия у пчел появились некоторые проблемы и одна из них – бактерия Paenibacillus larvae, возбудитель американского гнильца. Эти микроорганизмы заражают и убивают молодых пчелиных личинок в первые три дня их жизни, превращая их тела в буроватую слизь. Лекарства от гнильца нет, поэтому при первых признаках этой болезни пчеловоды уничтожают и сжигают весь улей. Но у пчел появился шанс. Минсельхоз США одобрил первую вакцину для этих насекомых – препарат PrimeBEE от компании Dalan Animal Health. Он вводится пчеломаткам перорально с маточным молочком и формирует у их личинок врожденный иммунитет к бактерии.

- Если надо просверлить отверстие в бетоне на большой высоте, то может выручить дрон-перфоратор. Его создали в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Мультикоптер, подлетев к бетонной стене, прикрепляется к ней с помощью вакуумных присосок. Дрон сверлит отверстия в бетоне, используя роторы для передачи усилия на перфоратор с прижимной силой в 100 Ньютонов. Разработчики допускают использование и других электроинструментов на высоте. Однако о планах серийного производства устройства пока ничего неизвестно.

- БелОчная оболочка обеспечивает жесткость пениса при эрекции. Ее травмы или заболевания могут привести к тяжелой деформации органа. Для лечения таких состояний ученые разработали бионический аналог этой ткани и успешно испытали его на свиньях – минипигах породы бама, пенис которых обладает близкими к человеческому характеристиками.