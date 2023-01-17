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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Концерн ABB заявил о преодолении острого дефицита микрочипов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глобальный дефицит полупроводниковых компонентов постепенно сходит на нет после нескольких лет серьезных проблем в цепочках поставок, сказал глава шведского-швейцарского инжинирингового концерна ABB Петер Возер.

"Это было реальной проблемой в 2022 году, особенно в первые два-три квартала, - заявил он в интервью CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе. - Мы наблюдали существенный дефицит полупроводников, и это стало для нас большим негативным фактором, поскольку в сфере автоматизации и роботизации это один из ключевых компонентов".

"Однако сейчас проблема решается. Мне кажется, свою роль здесь сыграло замедление роста мировой экономики, и сейчас я смотрю в будущее с оптимизмом", - добавил Возер.

Прошлый год был сложным для ABB, поскольку вспышка коронавируса в Китае привела к приостановке работы заводов компании в Китае, сказал Возер. Сейчас в КНР также отмечается рост заболеваемости, однако власти сильно ослабили антиковидные ограничения, и есть надежда, что после спада волны COVID-19 мировая и китайская экономика будут ускорять темпы роста.

ABB
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