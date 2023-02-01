Производитель микрочипов AMD увеличил выручку в IV квартале на 16%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices Inc (AMD) увеличил выручку в четвертом квартале 2022 года на 16% благодаря сильным результатам подразделения в сфере чипов для дата-центров.

Чистая прибыль компании резко сократилась в связи с разовыми факторами, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе AMD, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $21 млн, или $0,01 в расчете на акцию, по сравнению с $974 млн, или $0,8 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

"Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно амортизацией нематериальных активов, связанных с приобретением Xilinx", - отмечается в сообщении AMD.

Прибыль без учета разовых факторов уменьшилась до $0,69 на акцию с $0,92 на акцию годом ранее. Средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $0,67 на акцию.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $5,6 млрд с $4,83 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $5,52 млрд.

Доход подразделения, занимающегося продажей чипов для дата-центров, вырос на 42%, до $1,7 млрд (прогноз аналитиков - $1,71 млрд).

Выручка в AMD в подразделении по выпуску чипов для персональных компьютеров упала на 51%, до $903 млн (прогноз аналитиков - $965,8 млн), в связи с сокращением спроса на ПК и коррекцией запасов в цепочках поставок этих устройств.

Выручка в игровом сегменте уменьшилась на 7%, до $1,6 млрд (прогноз аналитиков - $1,49 млрд).

Согласно прогнозу компании, выручка в первом квартале 2023 года составит $5-5,6 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидают этот показатель на уровне $5,5 млрд.

Чистая прибыль AMD по итогам всего 2022 года снизилась в 2,4 раза - до $1,32 млрд, прибыль в расчете на акцию составила $0,84 против $2,57 годом ранее, выручка повысилась на 44%, до $23,6 млрд.

Акции AMD подорожали на 1,4% на дополнительных торгах во вторник. За последний год их стоимость снизилась на 39%.