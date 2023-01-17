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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой

Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой
Олег Сторчевой
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вместо Татьяны Анодиной назначен Олег Сторчевой, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ журналистам.

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Решение принято на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства, которая состоялась во вторник.

"Совет назначил председателем МАК (бывшего замруководителя Росавиации - ИФ) Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента Совета с правом совещательного голоса", - сообщили в ведомстве.

МАК Олег Сторчевой Татьяна Анодина
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