Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вместо Татьяны Анодиной назначен Олег Сторчевой, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ журналистам.
Решение принято на сессии Совета по авиации и использованию воздушного пространства, которая состоялась во вторник.
"Совет назначил председателем МАК (бывшего замруководителя Росавиации - ИФ) Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента Совета с правом совещательного голоса", - сообщили в ведомстве.