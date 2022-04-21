Третий за последние два месяца замглавы Росавиации освобожден от должности

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой освобожден от должности. Соответствующее распоряжение за подписью премьера-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Сторчевой покидает пост "в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта", говорится в документе.

Росавиацию возглавляет Александр Нерадько. В начале марта ведомство покинули два других его заместителя – Сергей Тимошенко (был уволен по его просьбе) и Алексей Новгородов, который одновременно был назначен на пост представителя РФ при Международной организации гражданской авиации (ICAO).

После ухода из Росавиации Тимошенко и Новгородова у Нерадько оставалось пять заместителей.