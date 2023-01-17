Германия консультируется с союзниками по вопросу поставок танков на Украину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Германия ведет консультации с союзниками по поводу возможной передачи танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами, сообщиил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Bloomberg.

"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями, мы никогда не идем в одиночестве", - сказал он во вторник.

Шольц добавил, что Германия готова поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо. При этом канцлер назвал важной целью избежание того, что может "стать войной между Россией и НАТО".

Ранее во вторник вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что власти страны еще не определились, стоит ли поставлять Украине современные танки. Он отметил, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок в том случае, если сначала свои танки передадут США.