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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Берлин пока не принял решение о поставках танков Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Власти Германии еще не определились по поводу того, стоит ли поставлять Украине танки, сообщил во вторник на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе немецкий вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.

"Мы все еще не приняли решение относительно поставок Украине танков", - приводит его слова Bloomberg.

В то же время он заявил, что Украине нужно больше поддержки и что Киев должен получить все нужное ему оборудование.

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Также Хабек заявил, что Германия "создала новую энергетическую инфраструктуру" и пока что переживает зимний период в нормальном режиме. Однако, по словам Хабека, "энергетический кризис пока не завершился".

Ранее Bloomberg сообщал со ссылкой на источник в правительстве Германии, что в Берлине на этой неделе решат, стоит ли поставлять немецкие танки Украине.

В воскресенье стало известно, что Лондон намерен поставить Киеву обещанные танки Challenger 2 уже в ближайшие недели в рамках намеченного премьер-министром Великобритании Риши Сунаком ускорения военной помощи Украине.

"Рота в составе 14 танков отправится в страну (Украину - ИФ) в ближайшие недели", - говорится в пресс-релизе офиса британского премьера.

Германия Украина
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