Главы МИД Ирана и Турции обсудили Украину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры в Анкаре, и обсудили ряд вопросов, в том числе, ситуацию на Украине, передает во вторник агентство "Мехр".

"Мы обсудили ситуацию на Украине. Иран против военных действий и подчеркивает необходимость политического решения", - сказал в ходе пресс-конференции глава МИД Ирана.

Министры также затронули темы экономического и политического сотрудничества двух сторон, обсудили предстоящую поездку в Турцию президента Ирана Ибрахима Раиси.

Со своей стороны Чавушоглу отметил, что Турция заинтересована в продолжении переговоров о возрождении международного соглашения по иранскому атому, добавив, что это "в интересах целого региона".

Кроме того, министры иностранных дел обсудили тему Сирии, отмечает "Мехр".