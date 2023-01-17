Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Главы МИД Ирана и Турции обсудили Украину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры в Анкаре, и обсудили ряд вопросов, в том числе, ситуацию на Украине, передает во вторник агентство "Мехр".

"Мы обсудили ситуацию на Украине. Иран против военных действий и подчеркивает необходимость политического решения", - сказал в ходе пресс-конференции глава МИД Ирана.

Министры также затронули темы экономического и политического сотрудничества двух сторон, обсудили предстоящую поездку в Турцию президента Ирана Ибрахима Раиси.

Со своей стороны Чавушоглу отметил, что Турция заинтересована в продолжении переговоров о возрождении международного соглашения по иранскому атому, добавив, что это "в интересах целого региона".

Кроме того, министры иностранных дел обсудили тему Сирии, отмечает "Мехр".

Иран Турция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Германии задержали протестовавшую близ угольной шахты экоактивистку Грету Тунберг

В Германии задержали протестовавшую близ угольной шахты экоактивистку Грету Тунберг

Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой

Председателем МАК назначен экс-замглавы Росавиации Сторчевой

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране

Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Премьер-министр Молдавии призвала не верить слухам об отставке правительства

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии

Spiegel сообщил, что министром обороны ФРГ может стать глава МВД Нижней Саксонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });