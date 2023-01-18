Мировые техкомпании сократили более 25 тыс. сотрудников в первые недели 2023 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более 25 тысяч работников технологического сектора в мире подпали под сокращения в первые недели 2023 года, согласно данным портала Layoffs.fyi.

Текущий год может превзойти 2022-й по количеству сокращений в техсекторе, свидетельствуют данные. Так, 101 компания уже объявила о сокращении в общей сложности 25 436 сотрудников.

Для сравнения: в прошлом году 1 тыс. 24 компании сократили 154 336 сотрудников, согласно Layoffs.fyi, порталу, который был создан предпринимателем Роджером Ли в Сан-Франциско для отслеживания сокращений в период пандемии коронавируса.

В центре внимания в связи с многочисленными сокращениями оказались крупнейшие американские технологические компании. При этом о новых сокращениях может быть объявлено уже в ближайшее время.

Microsoft Corp. может объявить о новой волне увольнений в среду, пишут американские СМИ. Компания рассматривает возможность сокращения примерно 5% штата, что будет составлять более 10 тыс. человек, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. ранее сообщил, что сократит более 18 тыс. рабочих мест – больше, чем планировалось прежде. Сокращения станут крупнейшими в истории компании, отмечает агентство Bloomberg.

В свою очередь, Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, намерена сократить штат работников примерно на 10% в рамках реорганизации бизнеса.

На прошлой неделе Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, также объявила о сокращении рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли. Компания намерена уволить 950 сотрудников.