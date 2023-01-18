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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Глава МВД Украины и его заместитель погибли при крушении вертолета

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вследствие падения вертолета в Броварах Киевской области в среду утром погибли 16 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу национальной полиции Украины Игоря Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - ИФ). В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.", - цитируют украинские СМИ сообщение Клименко в соцсетях в среду.

"Вследствие авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - сообщил Клименко.

По его словам, 22 потерпевших находятся в больнице, из них 10 детей.

На месте работают профильные и специализированные службы.

Украина
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