Число погибших при падении украинского вертолета в Броварах возросло до 18 человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате падения вертолета ГСЧС Украины в Броварах Киевской области возросло до 18 человек, трое из них - дети, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу.

По его словам, "известно о 29 раненых, среди которых 15 детей". "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, - отметил Кулеба. - Оперативные службы продолжают работу на месте падения вертолета".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на главу национальной полиции Украины Игоря Клименко сообщили, что среди погибших оказался глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.