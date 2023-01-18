Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником нового поколения GPS для ВВС США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередным спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в 07:24 по времени Восточного побережья США (в 15:24 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем выйдет на среднюю околоземную орбиту высотой около 20 тыс. км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже во второй раз, должна будет через 8,5 минут после запуска совершить вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу A Shortfall of Gravitas, которая дислоцирована в Атлантике в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. Кроме того, специальное спасательное судно должно будет поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это уже шестой спутник GPS III ВВС США, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны станет очередным элементом в создаваемой американской орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время аппараты, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США, отмечают американские военные.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до конца 2024 года, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее конца текущего года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Компания SpaceX выиграла тендер на запуск пяти из первых шести спутников GPS III.