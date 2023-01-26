Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 56 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 04:32 по времени Восточного побережья США (в 12:32 по московскому времени).

Он стал 70-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и вторым в текущем году.

Через 19 минут после старта ракеты спутники Starlink отделились от ее второй ступени и вышли на штатную орбиту.

С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже около 3,8 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась уже в девятый раз, через девять минут совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике примерно в 630 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 44 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.