В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 военнослужащих
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в общежитии воинской части на территории Гегаркуникской области Армении, погибли 15 человек, сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Арам Торосян.
"По предварительным данным, в результате пожара погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое", - следует из сообщения.
Инцидент произошел на территории села Азат Гегаркуникской области ночью, добавили в Минобороны.