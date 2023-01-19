Пожар в казарме в Армении, унесший жизни 15 срочников, мог начаться из-за отопления бензином

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Причиной пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей ВС Армении, в результате которого погибли 15 военнослужащих, стало использование автобензина при отоплении помещения, сообщил министр обороны республики Сурен Папикян.

"По предварительным данным, в печи использовался автобензин. После возгорания не было возможности потушить огонь", - сказал Папикян на заседании правительства в четверг.

Информацию подтвердил также глава Следственного комитета Аргишти Кярамян.

Как сообщила Генпрокуратура республики, все 15 погибших были военнослужащими срочной службы.

"В результате пожара погибли 15 военнослужащих срочной службы. Около 02:00 в Гегаркуникский гарнизонный госпиталь с телесными повреждениями были доставлены шестеро военнослужащих срочной службы и один офицер той же воинской части", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Согласно сообщению, на месте проводятся все необходимые действия, принимаются меры для полного выяснения обстоятельств происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по его предложению президент республики подписал указ об освобождении от должности командующего вторым армейским корпусом Ваграма Григоряна.

Глава Минобороны Армении добавил, что освобождены от должности также начальник штаба второго армейского корпуса, начальник тылового обеспечения, замкомандующего корпуса по боевому дежурству, начальник штаба воинской части, замкомандующего воинской частью по тыловому обеспечению, начальник инженерной службы, начальник инженерно-саперной роты, начальник службы пожарной безопасности второго армейского корпуса.

Как ранее сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Арам Торосян, пожар произошел ночью в общежитии воинской части в Гегаркуникской области Армении.