Южная Корея смягчит правила доступа к финрынкам для иностранных инвесторов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Южная Корея смягчит правила доступа иностранных инвесторов к ее финансовым рынкам, рассчитывая, что это поможет стране в получении статуса развитой экономики от индексного провайдера MSCI.

Правительство откажется от сложных регистрационных требований для зарубежных инвесторов, желающих торговать акциями южнокорейских компаний, сообщает газета Financial Times.

Власти страны также намерены продвигать рынок цифровых активов и планируют повысить безопасность торговой системы, чтобы лучше защищать инвесторов.

MSCI относит Южную Корею к emerging markets главным образом из-за сложной системы регистрации иностранных инвесторов и ограничений для торговли на валютном рынке.

В прошлом году страна объявила о намерении увеличить более чем вдвое продолжительность торговой сессии на валютном рынке, чтобы улучшить доступ к нему для иностранных инвесторов. В январе текущего года министр финансов Южной Кореи Чу Кён Хо заявил, что со второго полугодия 2024 года валютный рынок, торги на котором в настоящее время проводятся с 9 утра до 15:30 по местному времени, будет работать до 2 часов ночи.

Получения статуса развитой экономики, которого добивается Южная Корея, приведет к включению акций местных компаний в состав индекса MSCI World, что откроет фондовый рынок страны для большего числа инвесторов.

Власти страны также стараются повысить привлекательность рынка облигаций для иностранных инвесторов, чтобы добиться включения южнокорейских бумаг в World Government Bond Index, рассчитываемый FTSE Russell, отмечает FT.