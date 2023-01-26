ВВП Южной Кореи в IV квартале снизился впервые с 2020 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в четвертом квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи.

Это первое снижение ВВП со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,3%.

Потребительские расходы в октябре-декабре снизились на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев (в третьем квартале был отмечен подъем на 1,7%) на фоне сокращения затрат на товары длительного пользования и на услуги, в том числе на рестораны, отдых и развлечения.

Государственные расходы увеличились на 3,2% (в июле-сентябре - на 0,1%). Инвестиции в оборудование повысились на 2,3% (на 7,9%), в строительной отрасли - на 0,7% (снижение на 0,2%).

Экспорт упал на 5,8% из-за сокращения поставок полупроводников и химической продукции. Импорт уменьшился на 4,6%, в том числе из-за снижения закупок нефти и металлов.

Корейский ВВП по сравнению с октябрем-декабрем 2021 года вырос на 1,4%. Эксперты ожидали повышения на 1,5%.

По итогам 2022 года экономика страны увеличилась на 2,6%. Результат совпал с прогнозом ЦБ. Темпы подъема замедлились по сравнению с 4,1% в 2021 году.

Банк Кореи ожидает дальнейшего ослабления темпов экономического роста в текущем году - до 1,7%.