В Тбилиси похоронили Вахтанга Кикабидзе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Тбилиси в четверг состоялась церемония похорон киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Гроб с телом актера выносили из здания Госфилармонии. Проститься с артистом пришли тысячи людей. Автомобильное движение в центре столицы Грузии из-за похоронной процессии было перекрыто.

Каталикос-Патриарх Грузии Илиа Второй выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Кикабидзе. В письме он отметил, что Кикабидзе мог донести до зрителей теплоту, которая "всегда оставалась у них".

Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, связанной с почечной недостаточностью.

Буба (Вахтанг) Кикабидзе родился 19 июля 1938 в Тбилиси Грузинской ССР. Он стал советским и грузинским певцом, автором песен, киноактёром и кинорежиссёром, сценаристом, политическим деятелем. Кикабидзе - народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978). С 2020 по 2023 год - депутат парламента Грузии VII созыва.

Кикабидзе помнят не только по фильмам "Мимино", "Не горюй" и другим, но и как эстрадного исполнителя многих душевных песен. В последние годы Кикабидзе решил стать политиком, был избран в парламент Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", учредителем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.