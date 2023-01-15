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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Умер Вахтанг Кикабидзе

Умер Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Известный советский, грузинский киноактер, эстрадный певец, кинорежиссер Буба (Вахтанг) Кикабидзе скончался в Тбилиси после продолжительной болезни в возрасте 84 лет, сообщают грузинские СМИ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в соцсетях выразил соболезнование семье Кикабидзе.

Буба (Вахтанг) Кикабидзе родился 19 июля 1938 в Тбилиси Грузинской ССР. Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, политический деятель; народный артист Грузинской ССР (1980), заслуженный артист Украины (2013), лауреат Государственной премии СССР (1978). С 2020 по 2023 год - депутат парламента Грузии VII созыва.

Кикабидзе помнят не только по фильмам "Мимино", "Не горюй", "ТАСС уполномочен заявить" и другим, но и как эстрадного исполнителя. В последние годы Кикабидзе решил стать политиком, был избран в парламент Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение", учредителем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Хроника 05 января 2019 года – 15 января 2023 годаУмершие знаменитости
Вахтанг Кикабидзе Грузия
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