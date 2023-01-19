Министр обороны ФРГ заявил о тесном сотрудничестве с США по вооружениям для Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Помощь Украине в сфере обороны стала темой переговоров в четверг в Берлине нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и шефа Пентагона Ллойда Остина, сообщает Ntv.

"Министр обороны Борис Писториус заявил о тесном сотрудничестве с США по вопросу дальнейшей отправки вооружений Украине", - передает телеканал.

Однако, уточняет Ntv, ни Писториус, ни Остин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров не упоминали тему возможных поставок танков Украине.

Ранее в четверг в бундестаге прошла церемония приведения к присяге нового министра обороны ФРГ Писториуса.

В пятницу, 20 января, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Остин, министры обороны многих западных стран.

В понедельник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила Шольца о желании покинуть пост. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечало, что работу Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.