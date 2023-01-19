Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Министр обороны ФРГ заявил о тесном сотрудничестве с США по вооружениям для Украины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Помощь Украине в сфере обороны стала темой переговоров в четверг в Берлине нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и шефа Пентагона Ллойда Остина, сообщает Ntv.

"Министр обороны Борис Писториус заявил о тесном сотрудничестве с США по вопросу дальнейшей отправки вооружений Украине", - передает телеканал.

Однако, уточняет Ntv, ни Писториус, ни Остин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров не упоминали тему возможных поставок танков Украине.

Ранее в четверг в бундестаге прошла церемония приведения к присяге нового министра обороны ФРГ Писториуса.

В пятницу, 20 января, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии пройдет встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Остин, министры обороны многих западных стран.

В понедельник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила Шольца о желании покинуть пост. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечало, что работу Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон высказался за сохранение возможности диалога с Россией

Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Чешские депутаты высказались против вынесения недоверия правительству

Чешские депутаты высказались против вынесения недоверия правительству

В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 военнослужащих

В Армении при пожаре в воинской части погибли 15 военнослужащих

Что случилось этой ночью: четверг, 19 января

Премьер-министр Новой Зеландии решила уйти в отставку

Байден может в ближайшие недели объявить о планах баллотироваться на второй срок

Байден может в ближайшие недели объявить о планах баллотироваться на второй срок
Военная операция на Украине

NYT сообщила, что США склоняются к передаче Украине оружия для ударов по Крыму

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });