Министры обороны стран Балтии, Британии и Польши обязались поддержать Киев военной техникой

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы, Великобритании, Польши и представители ряда военных ведомств Европы на состоявшейся в четверг в Таллине встрече обязались поддержать Украину военной техникой различного назначения.

"Мы обязуемся коллективно добиваться беспрецедентных поставок военной техники Украине, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы", - говорится в заявлении, принятом участниками встречи.

Они отметили, что эта помощь "осуществляется из национальных запасов и ресурсов и иллюстрирует взаимное понимание серьезности ситуации и наше обязательство срочно увеличить и ускорить поддержку Украины".

Участники встречи призвали союзников и партнеров последовать на предстоящей в пятницу встрече в Рамштайне своему примеру и "внести запланированные пакеты поддержки, чтобы как можно быстрее обеспечить победу Украины на поле боя".

Встреча министров обороны стран Балтии, Великобритании, Польши и представителей Дании, Чехии, Германии, Нидерландов и Словакии прошла по инициативе глав военных ведомств Эстонии Ханно Певкура и Великобритании Бена Уоллеса.