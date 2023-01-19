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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Великобритания пообещала Украине 600 ракет Brimstone

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Великобритания отправит Украине 600 ракет Brimstone, пообещал на пресс-конференции в Эстонии министр обороны королевства Бен Уоллес. Об этом сообщает Sky News.

"Сегодня я также могу сообщить, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий", - сказал он и пообещал, что Британия продолжит поддерживать Украину - "в этом и в следующем году".

Ранее на этой неделе власти Великобритании подтвердили решение передать Киеву роту танков Challenger 2 и десятки САУ AS-90.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Brimstone Великобритания Украина Challenger 2 Бен Уоллес Минобороны
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