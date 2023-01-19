Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Запуск стал 69-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешней миссии SpaceX уже запустила свыше 3,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях километров от базы.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.