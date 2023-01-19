Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Ракета SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Запуск стал 69-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. С учетом нынешней миссии SpaceX уже запустила свыше 3,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях километров от базы.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Falcon 9 Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

Макрон высказался за сохранение возможности диалога с Россией

Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Двое шведских подданных получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });