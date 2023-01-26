Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартовала на орбиту с очередной партией из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 04:32 по времени Восточного побережья США (в 12:32 по Москве).

Через 19 минут после старта ракеты спутники Starlink должны отделиться от ее второй ступени и выйти на штатную орбиту.

Это уже 70-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и второй в текущем году. SpaceX запустила уже свыше 3,7 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в девятый раз, должна будет через девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике примерно в 630 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 45 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.