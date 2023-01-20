Экс-президент Казахстана Назарбаев, возможно, госпитализирован

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - По неподтвержденной информации, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в Астане.

"Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", - написал бывший директор гостелеканала "Хабар 24" Александр Аксютиц в пятницу в соцсетях.

"Интерфаксу" пока не удалось получить официальный комментарий. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай на телефонные звонки не отвечает.

Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Нурсултану Назарбаеву сейчас 82 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.